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Российская актриса снялась в новом клипе солиста Rammstein

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип на песню «Und die Engel singen» («И ангелы поют»), в котором снялась российская актриса Полина Ауг. Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсети.

Как создавалась новая Россия

Полина Ауг снялась в клипе у Тилля Линдемана.

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип на песню «Und die Engel singen» («И ангелы поют»), в котором снялась российская актриса Полина Ауг. Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсети.

«Спасибо за этот опыт», — написала Полина Ауг в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).В видео она исполнила роль девушки главного героя. Клип уже доступен для просмотра на официальных площадках артиста.

Известно, что новую видеоработу музыкант посвятил американскому режиссеру Дэвиду Линчу, который скончался 16 января 2025 года. Ранее Линдеманн не раз указывал на влияние Линча на свое творчество.