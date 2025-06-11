Житель Вологодской области осужден за несообщение о готовящемся теракте

Сообщается, что фигурант не сообщил в органы власти о своем знакомом, который планировал устроить поджог административного здания, а также принял участие в деятельности террористической организации. Приятель подсудимого был задержан сотрудниками ФСБ и МВД России, после чего его приговорили к восьми годам лишения свободы.