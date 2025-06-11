Житель Вологодской области осужден за несообщение о готовящемся теракте

Вытегорский районный суд Вологодской области вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Вытегры, который не сообщил правоохранительным органам о готовящемся его другом теракте. Об этом пишет Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.
«Проанализировав все доказательства и принимая во внимание фактические обстоятельства дела, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — следует из публикации.
Сообщается, что фигурант не сообщил в органы власти о своем знакомом, который планировал устроить поджог административного здания, а также принял участие в деятельности террористической организации. Приятель подсудимого был задержан сотрудниками ФСБ и МВД России, после чего его приговорили к восьми годам лишения свободы.
В рамках расследования дела осужденный признался, что его друг знал о его намерениях совершить преступление. Однако приятель решил не уведомлять об этом правоохранителей, поскольку не хотел, чтобы знакомого привлекли к уголовной ответственности.
Напомним, накануне сообщалось, что силовики задержали шпиона, готовившего теракт в аэропорту Сухума.