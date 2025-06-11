Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении Украины

Президент Сербии Александр Вучич предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому практическую помощь в восстановлении одного из городов или регионов страны.
— Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан, — отметил сербский лидер в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе.
По его словам, Белград готов предоставить Киеву как гуманитарную, так и политическую помощь, а также продолжит поддерживать территориальную целостность страны. Вучич подчеркнул, что его страна всегда открыта к диалогу и готова рассматривать возможные способы помощи Украине, передает Ura.ru.
11 июня Александр Вучич впервые с начала специальной военной операции посетил Украину.
29 мая президент Сербии заявил, что планирует блокировать сделки при наличии вероятности отправки сербских боеприпасов на Украину. Так он прокомментировал заявление Службы внешней разведки России, что сербские оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять Киеву боеприпасы и снаряды для гаубиц, реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия.