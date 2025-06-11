Садоводам подсказали, какие цветы лучше всего садить в июне

Космея устойчива к засухе.
Теплая земля в июне способствует быстрой всхожести, а длинный световой день стимулирует активное развитие молодых растений. Цветы, посаженные в начале лета, могут не только догнать, но и обогнать по пышности и яркости те, что были высажены весной. Вот несколько популярных цветов, которые стоит посадить в это время.
Одним из самых подходящих вариантов является космея. «Космея неприхотлива, устойчива к засухе и легко переносит пересадку. Сейте ее прямо в открытый грунт — через семь-десять дней появятся дружные всходы, а первые цветы раскроются уже в середине лета», — пишет aif.ru.
Настурция — еще один отличный выбор для любителей ярких цветов. Ее бархатные оранжевые, желтые и красные цветы будут радовать глаз до первых заморозков, а съедобные листья отлично дополнят летние салаты.
Календула, с золотисто-оранжевыми корзинками, не только украсит клумбу, но и может стать полезным компонентом аптечки, так как это одно из самых устойчивых к неблагоприятным погодным условиям растений. Львиный зев также хорош для посева в июне. Он предпочитает солнечные места, не боится жары и прекрасно смотрится как в рабатках, так и в смешанных посадках.
Наконец, маттиола (левкой) славится своим тонким вечерним ароматом и, если её посеять в начале июня, то к августу сад наполнится благоухающими свечками — идеальным дополнением для вечерних чаепитий на свежем воздухе. Таким образом, июнь является отличным временем для начала цветочного сезона в вашем саду, и правильный выбор растений поможет создать пышные и яркие цветники.