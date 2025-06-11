Садоводам подсказали, какие цветы лучше всего садить в июне

Календула, с золотисто-оранжевыми корзинками, не только украсит клумбу, но и может стать полезным компонентом аптечки, так как это одно из самых устойчивых к неблагоприятным погодным условиям растений. Львиный зев также хорош для посева в июне. Он предпочитает солнечные места, не боится жары и прекрасно смотрится как в рабатках, так и в смешанных посадках.