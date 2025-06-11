На Кубани особый противопожарный режим ввели до 2 июля

На всех землях лесного фонда Кубани ввели особый противопожарный режим, следует из сообщения краевого Минприроды.
«Режим пребывания граждан в лесах на территории Краснодарского края ограничен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято из-за сложившихся неблагоприятных условий. Мера будет действовать с 12 июня по 2 июля.
В указанный период запрещено жечь костры, разжигать огонь в мангалах и поджигать мусор.
В мае сообщалось, что режим пожароопасного сезона действует по всей Амурской области, в 20 муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим.
Тогда же отмечалось, что около половины природных пожаров, продолжающихся в Амурской области, полыхает в лесах.