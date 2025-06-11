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На Кубани особый противопожарный режим ввели до 2 июля

Решение о введении противопожарного режима принято в связи со сложившимися неблагоприятными условиями.

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Источник: Аргументы и факты

На всех землях лесного фонда Кубани ввели особый противопожарный режим, следует из сообщения краевого Минприроды.

«Режим пребывания граждан в лесах на территории Краснодарского края ограничен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято из-за сложившихся неблагоприятных условий. Мера будет действовать с 12 июня по 2 июля.

В указанный период запрещено жечь костры, разжигать огонь в мангалах и поджигать мусор.

В мае сообщалось, что режим пожароопасного сезона действует по всей Амурской области, в 20 муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим.

Тогда же отмечалось, что около половины природных пожаров, продолжающихся в Амурской области, полыхает в лесах.