Александр Беглов: Благодаря профессионализму петербургских врачей впервые в мире женщина после пересадки печени родила троих детей

Дмитрий Гранов особо отметил высокую оснащенность петербургских больниц. В городе действуют восемь медицинских центров, в которых проводятся операции по трансплантации органов. Недавно в больнице Святого Луки открылся новый центр по пересадке почки. В 2024 году Петербург вошел в число лучших регионов, успешно выполняющих трансплантацию органов. Весной этого года в Мариинской больнице впервые провели трансплантацию сердца, а в мае — в первый раз пересадили почку юному пациенту.