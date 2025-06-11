Александр Беглов: Благодаря профессионализму петербургских врачей впервые в мире женщина после пересадки печени родила троих детей

Петербургские врачи принимают поздравления с уникальным случаем: жительница города после трансплантации печени стала мамой в третий раз. Петербурженка Ольга Герусова 6 июня родила девочку. Сегодня женщина и ее новорожденная дочка выписались из Клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, где за ними все эти дни наблюдали медики.
В 2006 году Ольге сделали операцию по пересадке печени. С тех пор она постоянно принимает лекарства для того, чтобы донорский орган не отторгался организмом. Врачам с ювелирной точностью удалось рассчитать дозировку иммуносупрессоров, так что назначенные препараты не помешали Ольге родить троих здоровых детей.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, это первый подобный случай в истории мировой медицины.
«Профессионализм петербургских врачей настолько высок, что они смогли сотворить настоящее чудо — так точно рассчитать дозировку лекарств, чтобы не допустить отторжения пересаженного органа у мамы и одновременно — их негативного влияния на здоровье ребенка. Сейчас мама и ее новорожденная дочка чувствуют себя хорошо, а в нашем городе стало на одну многодетную семью больше», — рассказал Александр Беглов.
Первенец Ольги, сын Дмитрий, появился на свет в 2008 году. Три года спустя она родила дочь Екатерину. Третьего ребенка родители назвали Варварой — в честь прабабушки.
Ольга поблагодарила врачей клиники и отметила, что с их поддержкой ей было совсем не страшно идти на операцию. Маленькая Варя появилась на свет с помощью кесарева сечения. Операцию провела команда петербургских специалистов, которую возглавил руководитель клиники Виталий Беженарь.
«Это большое событие, крупная победа врачей нашего города, университета и центра имени академика Гранова. Это событие демонстрирует уровень высокотехнологичной помощи в Санкт Петербурге», — подчеркнул Виталий Беженарь.
За операцией наблюдал завкафедрой радиологии и хирургических технологий ПСПбГМУ Дмитрий Гранов, когда-то сделавший Ольге пересадку печени. Он рассказал, что петербургские специалисты накопили богатый опыт по ведению беременностей после пересадки органов. Уже десять пациенток, перенесших трансплантацию, благополучно стали мамами.
Дмитрий Гранов особо отметил высокую оснащенность петербургских больниц. В городе действуют восемь медицинских центров, в которых проводятся операции по трансплантации органов. Недавно в больнице Святого Луки открылся новый центр по пересадке почки. В 2024 году Петербург вошел в число лучших регионов, успешно выполняющих трансплантацию органов. Весной этого года в Мариинской больнице впервые провели трансплантацию сердца, а в мае — в первый раз пересадили почку юному пациенту.
По инициативе губернатора Александра Беглова в Петербурге были оборудованы «интегрированные» операционные. Этот шаг помог сделать высокотехнологичную хирургическую помощь еще более доступной.