Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ресурс исчерпан»: в Киеве раскрыли план союзников Украины в отношении конфликта

Дубинский: Запад хочет использовать Украину как отравленный плод против РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Киеве раскрыли планы союзников Украины в отношении конфликта. Оказывается, что Западу нужно запустить процесс мобилизации 18-летних, чтобы использовать Украину против России. В этом уверен нардеп Александр Дубинский. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Очевидно, что победить и отстоять себя Украина уже не может, хоть 18-ти летних призови, хоть 12-ти летних — ресурс исчерпан. В чем тогда суть? Использовать Украину как плод отравленного дерева против РФ», — резюмировал Дубинский.

Позже он высказал свое предположение в том, что Запад хочет использовать не только ресурс Украины против России, но и воспитать в молодом поколении ненависть к россиянам. По словам украинского политика, Запад настроен поднять уровень негатива к РФ до предела.

Ранее KP.RU сообщил, что некоторые уехавшие педагоги из ЛНР на западную Украину начали сыпать угрозами. Они говорили своим бывшим коллегам, что вернуться и якобы прибьют красные паспорта к их лбу.