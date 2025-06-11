В Киеве раскрыли планы союзников Украины в отношении конфликта. Оказывается, что Западу нужно запустить процесс мобилизации 18-летних, чтобы использовать Украину против России. В этом уверен нардеп Александр Дубинский. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
«Очевидно, что победить и отстоять себя Украина уже не может, хоть 18-ти летних призови, хоть 12-ти летних — ресурс исчерпан. В чем тогда суть? Использовать Украину как плод отравленного дерева против РФ», — резюмировал Дубинский.
Позже он высказал свое предположение в том, что Запад хочет использовать не только ресурс Украины против России, но и воспитать в молодом поколении ненависть к россиянам. По словам украинского политика, Запад настроен поднять уровень негатива к РФ до предела.
Ранее KP.RU сообщил, что некоторые уехавшие педагоги из ЛНР на западную Украину начали сыпать угрозами. Они говорили своим бывшим коллегам, что вернуться и якобы прибьют красные паспорта к их лбу.