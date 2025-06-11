В Таганроге планируют озеленить Пушкинскую набережную

В Таганроге подрядчик уже два месяца не выполняет обязательства по замене растений, погибших прошлым летом от аномальной жары на Пушкинской набережной. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава города Светлана Камбулова.
Летом 2024 года на набережной высадили 35 тысяч многолетников, 105 деревьев и почти 2 тысячи кустарников. Однако из-за экстремально высоких температур и отсутствия дождей большая часть зеленых насаждений погибла.
По условиям контракта, подрядчик должен был компенсировать потери уже весной текущего года, а также провести дополнительное озеленение, прополку и обработку почвы. Но работы так и не начались.
— Озеленение находится в неудовлетворительном состоянии, отдельные участки выглядят запущенными. Исправлять ситуацию будем в кратчайшие сроки., — сообщила Светлана Камбулова.
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