Польский политолог: в руководстве страны доминирует русофобия и сильно влияние США

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В руководстве Польши доминирует русофобия и сильно влияние США. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил польский политолог и публицист Томаш Грыгуч.
«Когда дело доходит до большой политики, то оказывается, что польское руководство застряло в глупой и примитивной русофобии. Президентская кампания хорошо это показала. В Польше полностью доминирует антироссийская риторика и сильно американское влияние. И русофобия, к сожалению, характерна для большинства поляков. Я говорю это со стыдом и сожалением, но это так», — сказал Томаш Грыгуч.
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Политолог назвал подобную политику глупой: «Именно сейчас, когда США решили разрушить мировой порядок, когда мы находимся в разгаре ползучей третьей мировой войны, мы не знаем, в каком направлении она будет развиваться. И именно сейчас, в эти критические, сложные моменты, такие страны, как Польша, должны проводить политику равновесия».
По мнению Томаша Грыгуча, Польша должна проводить такую политику, при которой она получает как можно больше в своих интересах от всех игроков — США, Китая, России, Германии.
«В конце концов, национальные интересы, национальная, физическая и экономическая безопасность польских граждан должны стоять на первом месте для польского правительства и президента. Но этого не происходит. Ведь они сами хвастаются, что являются слугами Украины, Германии или Соединенных Штатов. Это большой позор», — констатировал политолог. -0-