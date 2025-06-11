«Когда дело доходит до большой политики, то оказывается, что польское руководство застряло в глупой и примитивной русофобии. Президентская кампания хорошо это показала. В Польше полностью доминирует антироссийская риторика и сильно американское влияние. И русофобия, к сожалению, характерна для большинства поляков. Я говорю это со стыдом и сожалением, но это так», — сказал Томаш Грыгуч.