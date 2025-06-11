Умер основатель рок-группы The Beach Boys

В США скончался основатель рок-группы Beach Boys Брайан Уилсон, сообщила его семья. Культовому музыканту было 82 года.
Уилсон был известен как основатель, автор песен, а также вокалист, бас-гитарист, клавишник и продюсер группы The Beach Boys. Он обладатель «Грэмми» и номинант премий «Золотой глобус», «Эмми».
О смерти музыканта сообщили его дети и попросили отнестись с уважением к праву на неприкосновенность частной жизни. «Семья скорбит, — написали они в сообщении. — Мы делимся горем со всем миром».
В 1960 году Уилсон с братьями и школьным другом собрал The Beach Boys. Группа быстро снискала фантастическую известность. Наиболее известные песни — «Surfin' USA», «Fun, Fun, Fun», «I Get Around» и др.
The Beach Boys продали по всему миру свыше 100 млн записей.
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