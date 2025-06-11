Путин начал совещание по государственной программе вооружений

В конце прошлого года Путин заявил о необходимости в ближайшее время наладить серийное производство комплекса «Орешник». Путин ранее также заявил, что баллистическая ракета «Орешник» на вооружении российской армии сводит к минимуму необходимость применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что Москва не ужесточает ядерную доктрину, а корректирует ее в соответствии с актуальной общемировой ситуацией.