Путин начал совещание по государственной программе вооружений

Президент России Владимир Путин начал проведение совещания по государственной программе вооружений на 2027−2036 годы. Об этом в среду, 11 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
— Сегодня начнем серию традиционных специальных рабочих совещаний, в ходе которых проанализируем ключевые параметры очередной государственной программы вооружений, — приводят его слова в Telegram-канале кремлевской пресс-службы.
В рамках совещания глава государства предложил проанализировать ключевые параметры госпрограммы вооружений. В частности, Путин поручил уделить внимание экспортному потенциалу российского вооружения, особенно образцов, которые прошли испытания в бою.
Вместе тем, президент заявил, что ядерная триада была и остается гарантией суверенитета страны, и поручил уделять ей особое внимание.
В конце прошлого года Путин заявил о необходимости в ближайшее время наладить серийное производство комплекса «Орешник». Путин ранее также заявил, что баллистическая ракета «Орешник» на вооружении российской армии сводит к минимуму необходимость применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что Москва не ужесточает ядерную доктрину, а корректирует ее в соответствии с актуальной общемировой ситуацией.