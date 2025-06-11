Агроном дал совет по избавлению «червей» в томатах

С наступлением летнего сезона огородники с особым вниманием ожидают сбора урожая томатов. Однако нередко внутри плодов обнаруживаются признаки порчи в виде червей, что вызывает обеспокоенность у владельцев участков. Агроном Денис Терентьев рассказал о причинах появления вредителей и дал советы по борьбе с ними. В частности, эксперт посоветовал чередовать различные препараты при обработке садовых участков.