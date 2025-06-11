Агроном дал совет по избавлению «червей» в томатах

Садовые участки следует обрабатывать препаратами для избавления от червей личинок в томатах.
С наступлением летнего сезона огородники с особым вниманием ожидают сбора урожая томатов. Однако нередко внутри плодов обнаруживаются признаки порчи в виде червей, что вызывает обеспокоенность у владельцев участков. Агроном Денис Терентьев рассказал о причинах появления вредителей и дал советы по борьбе с ними. В частности, эксперт посоветовал чередовать различные препараты при обработке садовых участков.
«Чтобы не допустить массового заражения, важно действовать на опережение. Для профилактики можно использовать экологичные биопрепараты, например “Агровертин”, “Битоксибациллин”, “Лепидоцид” и им подобные. Эти препараты лучше чередовать, строго следуя инструкции. Опрыскивать растения рекомендуется в сумерках или ранним утром, когда совки наиболее активны», — посоветовал Терентьев в разговоре с aif.ru.
Он также раскрыл, что главными вредителями выступают гусеницы совки. В летний период взрослые особи (бабочки-совки) откладывают яйца непосредственно на листьях и плодах томатов. После вылупления личинки начинают питаться тканями листьев, проделывая мелкие отверстия, что зачастую остается незаметным на ранних этапах. Позднее, подросшие гусеницы проникают внутрь плодов, вызывая их внутреннее загнивание.
В случае сильного поражения посадок гусеницами специалисты рекомендуют прибегать к химическим инсектицидам. Обработку следует выполнять до начала созревания плодов, чтобы выдержать необходимый карантинный период и избежать попадания остаточных химикатов в пищу.
Вопросы защиты томатов от вредителей становятся особенно актуальными после массовой высадки рассады в мае, когда огородники уже завершили основные работы по подготовке почвы и выбору благоприятных дней. Ранее специалисты советовали обращать внимание на правильную агротехнику и профилактические меры для предотвращения болезней, однако с наступлением летнего сезона основной угрозой становятся именно гусеницы совки, требующие своевременной обработки растений.