Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 12 июня

присмотреться к природе — это помогает лучше чувствовать окружающий мир;заняться лёгкой уборкой — особенно на участке или балконе;собрать травы, если вы в местах, где это разрешено и безопасно;провести время в уединении или размышлениях — день подходит для обдумывания важных решений;избегать конфликтов, лжи и поспешных поступков — считается, что всё плохое, начатое сегодня, может долго тянуться.