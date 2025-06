Врач перечислил самые полезные ягоды и фрукты для зрения

В числе фруктов, оказавшихся полезными для зрения, выделяются апельсины, которые не только богаты витамином C, но и способствуют выработке коллагена, важного для здоровья сетчатки. Киви, содержащий витамины C и E, а также другие антиоксиданты, уменьшает риск заболеваний глаз. Не стоит забывать и о персиках, которые богаты витамином A и C, а также помогают поддерживать здоровье кожи, что сказывается и на внешнем виде глаз.