Владимир Якушев вручил заводу «Купол» орден «За доблестный труд»

«За последние два года вы добились впечатляющих результатов, кратно увеличив выпуск различных видов продукции. Но “Купол” — это не только оборона, но и широкий спектр гражданской наукоёмкой продукции: от климатической техники до оборудования для АЭС. Всё это — яркий пример импортозамещения и диверсификации производства. А для людей создаются комфортные условия труда и решаются вопросы социальной защиты», — отметил Владимир Якушев.