Владимир Якушев вручил заводу «Купол» орден «За доблестный труд»

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев передал коллективу ижевского завода «Купол» орден «За доблестный труд». Это первая государственная награда, которой были отмечены заслуги оборонного предприятия, входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей». Кроме того, Владимир Якушев вручил сотрудникам завода партбилеты «Единой России».
Он подчеркнул, что добросовестный труд коллектива предприятия вносит существенный вклад в развитие реального сектора экономики и отечественного оборонного комплекса.
«За последние два года вы добились впечатляющих результатов, кратно увеличив выпуск различных видов продукции. Но “Купол” — это не только оборона, но и широкий спектр гражданской наукоёмкой продукции: от климатической техники до оборудования для АЭС. Всё это — яркий пример импортозамещения и диверсификации производства. А для людей создаются комфортные условия труда и решаются вопросы социальной защиты», — отметил Владимир Якушев.
Секретарь генсовета партии поблагодарил коллектив предприятия за преданность делу и отметил, что их каждодневный труд приближает Победу в спецоперации.
По словам секретаря Удмуртского отделения «Единой России», главы республики Александра Бречалова, выпускаемые заводом «Торы» перехватывают сотни беспилотников и ракет в зоне СВО, спасая жизни российских военных и мирных людей.
«При этом, вы методично продолжаете исполнять поручение нашего Президента и наращиваете объёмы продукции гражданского и двойного назначения. В 2017 и 2020 годах “Купол” удостоен благодарности Президента России Владимира Владимировича Путина. Это заслуга каждого из вас и, безусловно, вашего руководителя Фанила Газисовича», — рассказал Александр Бречалов.
Глава республики также сообщил, что на предприятии были сформированы два первичных отделения «Единой России».
«Они победили в конкурсе социально-значимых объектов и уже приступили к благоустройству двора и территории школы», — добавил Александр Бречалов.
Генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов поблагодарил за высокую награду и подчеркнул, что своими успехами предприятие во многом обязано преемственности поколений.
«Орден “За доблестный труд” — это награда ветеранов завода, которые создали крепкие традиции ответственной работы на благо России, и молодёжи, готовой их продолжать и развивать. Это также знак качества заводского коллектива, который объединяет 12 тысяч человек и более трёхсот профессий», — отметил Фанил Зиятдинов.
С 1957 года основной миссией Ижевского электромеханического завода «Купол» является производство высокотехнологичной продукции для защиты мирного неба. В 2002 году предприятие вошло в состав Концерна ВКО «Алмаз — Антей». Созданная на заводе собственная научная школа позволяет не только выпускать, но и разрабатывать современную отечественную технику, способную заместить и даже превзойти импортные аналоги.