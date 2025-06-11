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Путин: Ядерная триада остается гарантом суверенитета России

Президент России Владимир Путин в среду, 11 июня, заявил, что ядерная триада была и остается гарантией суверенитета страны, и поручил уделять ей особое внимание.

Как создавалась новая Россия

Президент России Владимир Путин в среду, 11 июня, заявил, что ядерная триада была и остается гарантией суверенитета страны, и поручил уделять ей особое внимание.

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