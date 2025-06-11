Бессент: США во второй половине лета могут столкнуться с дефолтом по госдолгу

В Соединённых Штатах Америки существует вероятность дефолта по государственным обязательствам уже в середине или конце лета. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«В середине или конце лета», — ответил он на вопрос о том, когда у США закончатся средства для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,9 трлн.
Он отметил, что не может назвать точную дату, поскольку речь идёт о «подвижной цели». Бессент также сообщил, что в текущем финансовом году Соединённые Штаты столкнутся с серьёзным дефицитом бюджета.
По его мнению, причиной такого положения дел стали резкий рост расходов и снижение ВВП, за которые ответственна администрация предыдущего президента Джо Байдена.
Министр выразил надежду, что Конгресс успеет поднять потолок государственного долга до ухода на каникулы, чтобы предотвратить дефолт.
Напомним, недавно Двухпартийный политический центр опубликовал анализ, согласно которому к середине июля у США могут закончиться средства для оплаты счетов.