ABC: открыт новый вид динозавра, жившего более 80 млн лет назад

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Канадские палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, который был родственником тираннозавра и жил более 80 млн лет назад. Об этом сообщила телекомпания ABC.
Новый вид, названный Khankhuuluu mongoliensis, является небольшим тираннозавром. Предполагается, что динозавр весил около 770 кг, а в длину достигал примерно 4 м.
Как отмечает ABC, два неполных скелета были найдены в монгольской пустыне Гоби еще в 1970-х годах, но были отнесены к другому виду динозавров. С тех пор окаменелости не изучались до 2023 года. Открытие проливает новый свет на эволюцию видов тираннозавров и закономерности их расселения в позднем меловом периоде, заявила ABC доцент факультета естественных наук Университета Калгари.