ABC: открыт новый вид динозавра, жившего более 80 млн лет назад

Как отмечает ABC, два неполных скелета были найдены в монгольской пустыне Гоби еще в 1970-х годах, но были отнесены к другому виду динозавров. С тех пор окаменелости не изучались до 2023 года. Открытие проливает новый свет на эволюцию видов тираннозавров и закономерности их расселения в позднем меловом периоде, заявила ABC доцент факультета естественных наук Университета Калгари.