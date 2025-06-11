Анфиса Чехова поделилась своим главным комплексом

По словам Чеховой, сейчас ее беспокоят совсем другие черты — особенности характера. Она отметила, что может проявлять резкость в общении: иногда позволяет себе резко ответить или быть недоброжелательной, а затем чувствует стыд за свое поведение. При этом телеведущая подчеркнула, что научилась принимать свои недостатки и не стесняется извиняться перед теми, кого могла случайно обидеть. Чехова уверена, что умение признавать ошибки помогает ей поддерживать гармонию в отношениях с окружающими.