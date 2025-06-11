Анфиса Чехова поделилась своим главным комплексом

Анфиса Чехова в детстве переживала из-за большой груди.
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о своих главных недостатках и о том, как научилась с ними справляться. Главный секс-символ России в нулевых призналась, что в юности страдала из-за своей фигуры, в частности — большой груди.
«Большая грудь в юном возрасте все-таки не всех красит, а наоборот, становится поводом для насмешек со стороны ровесников. Когда ты ребенок, то тебе сложно осознать, что в будущем этот, как кажется на первый взгляд, недостаток будет являться преимуществом», — поделилась ведущая в беседе с «Общественной Службой Новостей».
По словам Чеховой, сейчас ее беспокоят совсем другие черты — особенности характера. Она отметила, что может проявлять резкость в общении: иногда позволяет себе резко ответить или быть недоброжелательной, а затем чувствует стыд за свое поведение. При этом телеведущая подчеркнула, что научилась принимать свои недостатки и не стесняется извиняться перед теми, кого могла случайно обидеть. Чехова уверена, что умение признавать ошибки помогает ей поддерживать гармонию в отношениях с окружающими.
Ранее Анфиса Чехова уже сталкивалась с бурной реакцией на свои высказывания: после шутки о том, что российским мужчинам стоит смотреть турецкие сериалы, чтобы понимать женщин, ее слова вызвали обсуждение в политических кругах и среди зрителей. Тогда телеведущая призналась, что не ожидала такой реакции и объясняла, что ее реплика была шуткой.