Психиатр рассказал, как родителям выстроить отношения с сыном-фембоем

Важно отметить, что, несмотря на все опасения, это не имеет никакого отношения к ЛГБТ-движению*, к прочей мультикультурной повестке. Это просто подростковая субкультура, очень слабо представленная. Если ребёнок чем-то увлекается и это не угрожает его жизни, он не настаивает на том, чтобы вести себя так же в общественных местах, или ищет, что называется, какие-то приключения, с ним надо поговорить, успокоить, дать ему полное принятие.
Василий Шуров.
Врач-психиатр.
Специалист также отметил, что сейчас существуют квалифицированные подростковые психологи, которые готовы оказать поддержку. Однако родители должны понимать, что ругать своего сына и не участвовать в его проблемах — не самый лучший выход из подобной ситуации.
Напомним, что детский омбудсмен Волынец предложила Госдуме запретить движение фембоев. Она считает, что данное течение, получившее распространение, оказывает негативное влияние на духовно-нравственные ориентиры.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.