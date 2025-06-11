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Психиатр рассказал, как родителям выстроить отношения с сыном-фембоем

Фембои — это юноши, стремящиеся смягчить проявления своей мужественности и акцентировать женственные черты. Они используют для этого одежду, косметику и уход за собой, уделяя особое внимание коже лица. Этот тренд зародился в японских манге и аниме, где подобные персонажи встречаются довольно часто. Подросткам это пришлось по вкусу, однако родители таких молодых парней опасаются, что в будущем их сыновья будут засматриваться не на противоположный пол, а на свой.

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Важно отметить, что, несмотря на все опасения, это не имеет никакого отношения к ЛГБТ-движению*, к прочей мультикультурной повестке. Это просто подростковая субкультура, очень слабо представленная. Если ребёнок чем-то увлекается и это не угрожает его жизни, он не настаивает на том, чтобы вести себя так же в общественных местах, или ищет, что называется, какие-то приключения, с ним надо поговорить, успокоить, дать ему полное принятие.

Василий Шуров.

Врач-психиатр.

Специалист также отметил, что сейчас существуют квалифицированные подростковые психологи, которые готовы оказать поддержку. Однако родители должны понимать, что ругать своего сына и не участвовать в его проблемах — не самый лучший выход из подобной ситуации.

Напомним, что детский омбудсмен Волынец предложила Госдуме запретить движение фембоев. Она считает, что данное течение, получившее распространение, оказывает негативное влияние на духовно-нравственные ориентиры.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.