Создатель культовой группы ушел из жизни

Семья музыканта и его фанаты скорбят об уходе Брайана Уилсона.
Американский музыкант Брайан Уилсон и сооснователь культовой рок группы Beach Boy ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его семья.
«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Мы сейчас не можем найти слов. Мы знаем, что разделяем это горе со всем миром», — говорится в сообщении на официальном сайте музыканта.
В прошлом году, согласно сообщениям в прессе, Уилсон был помещен судом под опекунство своих менеджеров из-за деменции. Его жена скончалась в 2024 году, у него остаются дети и внуки.
За свою карьеру музыканта Уилсон был внесен в зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе, а также в зал славы рок-н-ролла. Как участник Beach Boys Уилсон получил две премии «Грэмми».
Недавно стало известно, что популярный американский телеведущий Джон Бренкус свел счеты с жизнью. Телеведущий также имел несколько статуэток «Грэмми».