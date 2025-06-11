Юрист предупредил о существовании «балконного» дресс-кода

Выход на балкон в обнаженном виде может грозить уголовным сроком.
С наступлением летнего сезона и повышением температуры жители многоквартирных домов нередко сталкиваются с курящими соседями на балконах. Однако привычка выходить на балкон в легкой одежде или даже обнаженным может привести к неприятным последствиям, предупреждает юрист Иван Соловьев.
«Когда человек выходит на балкон в одних трусах и майке, в стрингах, топлес или еще как-то — это мелкое хулиганство по КоАП [штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток], потому что здесь можно применить правила общественного места», — пояснил он для Общественной Службы Новостей. Юрист отмечает, что подобное поведение нарушает общественный порядок и может быть расценено как оскорбление общественной нравственности.
Если же кто-то решит выйти на балкон совершенно голым, последствия могут быть более серьезными. В соответствии с уголовным кодексом, статья 135 «Развратные действия» предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, если обнаженное тело увидит хотя бы один несовершеннолетний. Если же несовершеннолетних окажется больше двух, наказание может возрасти до 12 лет.
«Независимо от того, на каком уровне — на окне или на балконе — демонстрация обнаженного тела может привести к уголовной или административной ответственности», — добавляет юрист. Он также подчеркивает, что если балкон выходит на церковь, мечеть или синагогу, то подобные действия могут быть расценены как оскорбление чувств верующих.