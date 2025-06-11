Юрист предупредил о существовании «балконного» дресс-кода

«Когда человек выходит на балкон в одних трусах и майке, в стрингах, топлес или еще как-то — это мелкое хулиганство по КоАП [штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток], потому что здесь можно применить правила общественного места», — пояснил он для Общественной Службы Новостей. Юрист отмечает, что подобное поведение нарушает общественный порядок и может быть расценено как оскорбление общественной нравственности.