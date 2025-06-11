В основе сюжета — личная история Ларисы Малеванной: о чем фильм «Кукольный дом»

1980-е годы. На студии снимается художественный фильм «Нора» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». На главную роль приглашена актриса из Ленинграда (Светлана Иванова). Она будет играть Нору. И начинается киноволшебство. Действие разворачивается параллельно в трех реальностях: пьесы Ибсена, на съемочной площадке и между артистами, играющими пьесу. Тут и личная жизнь артистов, и драма режиссера, и детская любовь Васи (чудесный Алексей Сошин) к Норочке. Именно она дает энергию этому кудрявому замыслу.