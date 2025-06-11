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Рукопашный бой, акробатика, бег. Как прошел первый день испытаний на право ношения крапового берета

«Экзамен» проходил в войсковой части 3214. Сегодня бойцы выполняли нормативы по подтягиваниям, приемам рукопашного боя и самостраховки, акробатике, бегу на дистанции в 100 и 3000 метров, а также по челночному бегу (4×100 м).

Как создавалась новая Россия

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день квалификационных испытаний на право ношения крапового берета бойцы продемонстрировали физподготовку. Какие нормативы сдавали претенденты, БЕЛТА рассказали в МВД.

«Экзамен» проходил в войсковой части 3214. Сегодня бойцы выполняли нормативы по подтягиваниям, приемам рукопашного боя и самостраховки, акробатике, бегу на дистанции в 100 и 3000 метров, а также по челночному бегу (4×100 м).

Несмотря на капризы погоды, 94 военнослужащих и сотрудника органов внутренних дел смогли преодолеть испытания и пройти в следующий тур. Завтра их ждет комбинированный марш-бросок, огневая задача и 12-минутные спарринги. -0-