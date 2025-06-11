Рукопашный бой, акробатика, бег. Как прошел первый день испытаний на право ношения крапового берета

«Экзамен» проходил в войсковой части 3214. Сегодня бойцы выполняли нормативы по подтягиваниям, приемам рукопашного боя и самостраховки, акробатике, бегу на дистанции в 100 и 3000 метров, а также по челночному бегу (4×100 м).