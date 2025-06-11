SHAMAN, Розенбаум и Валерия на Красной площади: полная афиша Дня России в Москве

12 июня отмечается День России.
Во всех округах столицы пройдут праздничные события в честь Дня России. На ВДНХ, в парках и культурных центрах запланированы концерты, спектакли и выставки. Всего планируется 460 праздничных мероприятий по всей Москве.
12 июня 2025 года в 19:00 на Красной площади стартует грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады, таких как SHAMAN, Александр Розенбаум и Валерия В Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт «Мой дом — Россия» с участием Маши Распутиной, Сосо Павлиашвили, Аниты Цой и других известных артистов. Подробнее обо всех мероприятиях Москвы в «День России» в материале URA.RU.
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Красная площадь.
12 июня 2025 года в 19:00 на главной площади страны стартует грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады. В программе выступления SHAMAN, Александра Розенбаума и Валерии.
Второй блок концерта представят кавер-группа James Bond и танцевальный коллектив S17. Завершится праздник масштабным салютом, который озарит небо над столицей. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.
Гала-концерт «Мой дом — Россия» пройдет в Кремлевском дворце.
Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт. В программе — популярные песни о Родине в исполнении звезд эстрады. Среди участников — Маша Распутина, Сосо Павлиашвили, Анита Цой и другие известные артисты.
Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры РФ. В концерте также примут участие коллективы, включая хор имени Пятницкого и оркестр Войск национальной гвардии. Продолжительность составит три часа без перерыва, а стоимость от 1,5 до 15 тысяч рублей.
12 июня ВДНХ вновь станет одной из центральных площадок празднования Дня России в МосквеФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
День России на ВДНХ.
В 12:00 на ВДНХ стартует праздничная программа. В Центре национальных конных традиций пройдут соревнования по верховой езде и выступления Кремлевской школы всадников. Вход свободный по предварительной регистрации.
В 17:00 в музее «Космонавтика и авиация» начнется экскурсия «Космические города России». Главным событием станет реконструкция «Штурм Парижа. 1814» с участием 200 реконструкторов.
Праздничная программа в павильоне «Макет Москвы».
С 10:00 до 20:00 в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ также пройдут праздничные мероприятия. Гостей ждут обзорные экскурсии по точной копии столицы в масштабе 1:400. Вход свободный для всех желающих.
Посетители смогут принять участие в викторине о Москве и нанести аквагрим с российской символикой. Программа позволит узнать интересные факты о создании масштабного макета центра города.
Остров мечты.
В 14:00 в парке «Остров мечты» начнется праздничная программа с народными играми и развлечениями. Гостей ждут традиционные забавы — «Городки», «Перетягивание каната» и другие активные игры. Также пройдут творческие мастер-классы и шоу мыльных пузырей.
Парк подготовил специальную программу с участием новых персонажей — Дримчиков. Посетители всех возрастов смогут весело провести время на аттракционах. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.
Парк «Остров мечты» — крупнейший крытый тематический парк развлечений в ЕвропеФото: Пресс-служба Президента России.
Музей космонавтики.
С 12:00 до 17:00 в Музее космонавтики пройдут праздничные мероприятия. Вход в музей будет бесплатным для всех посетителей. С 12:00 до 16:00 у главного входа можно будет наблюдать за небесными телами через телескопы.
В 15:00 начнется лекция Павла Гайдука о развитии российской космонавтики. Одновременно в Галерее Ростокино пройдет мастер-класс, посвященный космическим достижениям России. Для участия в некоторых мероприятиях требуется предварительная регистрация.
Фестиваль «Блогеры России».
На Ходынском поле пройдет масштабный фестиваль с участием популярных блогеров и артистов. Гостей ждут выступления певицы Татьяны Куртуковой с ее народными хитами и яркий перформанс от INSTASAMKA. Молодые звезды — Маш Милаш, Настя Рыжик и ВАША МАРУСЯ — представят свои проекты.
На разговорной сцене стендап-комик Саша Ваш проведет провокационные дискуссии, а в лектории состоятся встречи с певицей RAVILOVA и другими медийными лицами. Посетителей ждут музыка, искренние диалоги и творческие мастер-классы. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.
Посетителей кинопарка «Москино» и других локаций фестиваля «Времена и эпохи» ждут исторические реконструкцииФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
Бесплатные цирковые шоу.
В кинопарке «Москино» зрители увидят уникальное шоу «Алжирские львы» с редкими белыми хищниками и захватывающими номерами воздушных гимнастов. В это же время в Измайловском парке стартует «Полосатый рейс» с дрессированными медведями и тиграми.
Восемь бурых медведей покажут акробатические трюки на специальной 24-метровой арене. Посетить представления можно бесплатно с 14:00 по 18:00, предварительно зарегистрировавшись.
Фестиваль «Времена и эпохи».
С 12 по 15 июня пройдет фестиваль «Времена и эпохи». На площадках фестиваля развернутся масштабные сражения с участием тысяч реконструкторов в аутентичных костюмах. Гости смогут примерить доспехи, освоить старинные ремесла и поучаствовать в народных играх.
В кинопарке «Москино» оживут разные исторические периоды — от времен Дикого Запада до победного 1945 года. Посетители увидят конные шоу, бои мушкетеров и воссозданный быт военных лет. Вход на все площадки свободный.