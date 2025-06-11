В Артемовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике (ДНР) боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении недели закидывали гранатами семерых бойцов российской армии, которые находились в подвале. Об этом рассказали братья-штурмовики из 4-й бригады Андрей и Вадим Берляковы.
— Мы должны были освободить от боевиков жилой дом, но в темноте шагнули на два здания вперед. Так оказались в ловушке, вокруг нас были позиции противника, — вспомнил Андрей Берляков.
Бойцы смогли продержаться, в том числе и благодаря тому, что сослуживцы сбрасывали для них воду с помощью дронов.
— Несколько дней как в парилке провели. Дышать было нечем, на нас только трусы да броники были. Враг думал, что мы все. А мы вышли живые и дали им жесткий отпор, хотя нас было семь человек, их в несколько раз больше, — приводит слова штурмовиков RT.
Осенью прошлого года произошел еще один необычный случай. Боец российской армии Закарья Алиев из Дагестана в одиночку удерживал опорный пункт в течение трех недель, питаясь только луком.
Еще один военный ВС России из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой (Александрийской) бригады пережил восемь ударов дронов-камикадзе ВСУ за 20 минут. Снятое с дрона видео с его марш-броском по открытому пространству под ударами противника выложили в Сеть.