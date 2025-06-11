ВСУ неделю закидывали гранатами семерых бойцов ВС РФ, находящихся в подвале

— Несколько дней как в парилке провели. Дышать было нечем, на нас только трусы да броники были. Враг думал, что мы все. А мы вышли живые и дали им жесткий отпор, хотя нас было семь человек, их в несколько раз больше, — приводит слова штурмовиков RT.