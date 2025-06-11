Два геологических разреза в Башкирии признали объектами мирового уровня

В Гафурийском районе Башкирии были официально признаны два эталонных геологических разреза, получивших в научном мире название «золотые гвозди». «Усолка» и «Древний Тюлькас» стали первыми в России объектами такого статуса, тогда как во всем мире их насчитывается лишь несколько десятков. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.