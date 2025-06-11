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Два геологических разреза в Башкирии признали объектами мирового уровня

Хабиров: два геологических объекта Башкирии получили статус «Золотой гвоздь».

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Гафурийском районе Башкирии были официально признаны два эталонных геологических разреза, получивших в научном мире название «золотые гвозди». «Усолка» и «Древний Тюлькас» стали первыми в России объектами такого статуса, тогда как во всем мире их насчитывается лишь несколько десятков. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что открытие стало результатом многолетней кропотливой работы ученых Башкирии и других регионов страны при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Хабиров назвал произошедшее событие значимым не только для науки, но и для развития туризма. По его словам, новые геологические достопримечательности на территории геопарка «Торатау» будут интересны как жителям, так и гостям региона.

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