Адвокат рассказала о возможности взять удаленку или уйти пораньше с работы в жару

Сотрудники офисов могут попроситься на удаленку, если в помещении аномальная жара, рассказала адвокат.
Работодатели в России не обязаны сокращать рабочий день при аномальной жаре, однако они могут воспользоваться рекомендациями Роспотребнадзора и перевести сотрудников на удаленную работу или изменить график. Об этом рассказал адвокат Анна Аржанникова.
«Чтобы обеспечить в жару безопасные условия труда, все-таки советую руководителям установить кондиционеры или вентиляторы. Можно по согласованию с сотрудником добавить перерывы в работе или сдвинуть рабочие часы на менее жаркое время — закон это тоже разрешает. Другой вариант — перевести сотрудников на удаленную работу. Такую возможность лучше сразу прописать в трудовом договоре и локальных актах, чтобы экстренно не делать кадровые документы в жару», — рассказала адвокат в разговоре с aif.ru.
Она также рассказала, что долгое время нормы температуры на рабочем месте регулировал СанПиН, и он прямо предписывал работодателю сокращать рабочий день, если на на месте слишком жарко. Однако уже с 1 марта 2021 года этот документ утратил силу. «Обязанность работодателя сокращать рабочий день теперь в документе не прописана», — пояснила Аржанникова.
Тем не менее, специалисты советуют руководителям ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора. Так, при работе на открытом воздухе при температуре от 32,5 °C и выше рекомендуется ограничивать непрерывную работу до 15−20 минут с последующим отдыхом в прохладном помещении не менее 10−12 минут. Для офисов максимально допустимая температура составляет 28 градусов тепла.
Если работодатель игнорирует эти рекомендации и температура в помещении превышает допустимые значения, сотрудники имеют право отказаться от выполнения работы по причине жары. В таком случае работодатели могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил охраны труда.