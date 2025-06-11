Адвокат рассказала о возможности взять удаленку или уйти пораньше с работы в жару

«Чтобы обеспечить в жару безопасные условия труда, все-таки советую руководителям установить кондиционеры или вентиляторы. Можно по согласованию с сотрудником добавить перерывы в работе или сдвинуть рабочие часы на менее жаркое время — закон это тоже разрешает. Другой вариант — перевести сотрудников на удаленную работу. Такую возможность лучше сразу прописать в трудовом договоре и локальных актах, чтобы экстренно не делать кадровые документы в жару», — рассказала адвокат в разговоре с aif.ru.