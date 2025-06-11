Иван Охлобыстин сыграл практически дьявола

12 июня, в День России, в широкий прокат выйдет фильм «Больше чем футбол». История разворачивается вокруг в прошлом звёзд большого футбола, а ныне так называемых «сбитых лётчиков», которые, несмотря на личные цели, объединяются в новую команду ради жизни маленькой девочки.
Режиссёр проекта — Виктор Демент. Главные роли в картине исполнили Алексей Воробьёв, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Алексей Гуськов, Марина Ворожищева, Валерия Федорович, Люся Чеботина и Роман Мадянов, для которого роль председателя Федерации футбола России Василия Борисовича Павлюка стала последней в большом кино.
"Прежде чем приступить к съёмкам, я два месяца просматривал видеоролики в Сети, фиксировал интересные моменты, погружался в атмосферу футбольного братства, когда игроки одной команды спасают нападающего другой — это важнее самой игры, — рассказывает сайту aif.ru режиссер Виктор Демент. — Потому что футбол — сконцентрированная мини-жизнь, где есть место благородству, помощи и человеческим чувствам. С людьми, с которыми работаешь, необходимо разговаривать, без этого ничего не получится. Во время съёмок я ставил специальную музыку для настроения, потому что не всё получалось передать словами. Мы танцевали и пели, даже массовка оживала в такие моменты. Мы нашли в интернете около 40 знаменитых на весь мир снимков болельщиков и повторили их. Это придаёт картине узнаваемость. Поскольку каждая футбольная команда ассоциируется с какими-то конкретными атрибутами, было решено использовать самые известные из них. Например, Германия — это сосиски и пиво, Швеция — шлемы с рогами, Россия — медведь и кокошники на головах у болельщиков. Люди видят эти образы и сразу вспоминают эти фотографии.
Иван Охлобыстин сыграл главного тренера Сборной России. Иван настолько обаятелен, что даже отрицательные роли не делают его злодеем. Это сочетание даёт глубину — все люди непросты, у всех хорошего и плохого поровну. На эту роль предлагали разных актёров, но я писал её именно для него. Его персонаж словно дьявол, который привлекает игроков деньгами и славой, ища в этом мотивацию для них. Дьявол ведь всегда привлекателен. В нашей истории он делает ставку на низменные мотивы и проигрывает. И в этот момент в нём проявляется человек, способный признать свою неправоту".
Фильм создан по заказу НТВ и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
По сюжету на Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. К этой задаче привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина (Иван Охлобыстин), который приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков»: двое находятся под следствием из-за драки, ещё один переживает громкий развод, а кто-то «сидит на банке» из-за характера. Возвращается в сборную и главная звезда — Иванов (Алексей Воробьёв). И делает он это из-за дочери: девочка тяжело болеет, но ей становится лучше, когда наша команда выигрывает, и наоборот — хуже, если проигрывает. Несмотря на то, что в начале каждый из футболистов преследует свои цели, в процессе развития сюжета они объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки Даши (Адель Гудаускас).