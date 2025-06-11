Иван Охлобыстин сыграл практически дьявола

"Прежде чем приступить к съёмкам, я два месяца просматривал видеоролики в Сети, фиксировал интересные моменты, погружался в атмосферу футбольного братства, когда игроки одной команды спасают нападающего другой — это важнее самой игры, — рассказывает сайту aif.ru режиссер Виктор Демент. — Потому что футбол — сконцентрированная мини-жизнь, где есть место благородству, помощи и человеческим чувствам. С людьми, с которыми работаешь, необходимо разговаривать, без этого ничего не получится. Во время съёмок я ставил специальную музыку для настроения, потому что не всё получалось передать словами. Мы танцевали и пели, даже массовка оживала в такие моменты. Мы нашли в интернете около 40 знаменитых на весь мир снимков болельщиков и повторили их. Это придаёт картине узнаваемость. Поскольку каждая футбольная команда ассоциируется с какими-то конкретными атрибутами, было решено использовать самые известные из них. Например, Германия — это сосиски и пиво, Швеция — шлемы с рогами, Россия — медведь и кокошники на головах у болельщиков. Люди видят эти образы и сразу вспоминают эти фотографии.