Умер Брайан Уилсон, основатель рок-группы The Beach Boys

В возрасте 82 лет умер создатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в The Guardian со ссылкой на родственников музыканта.
Отмечается, что у музыканта было диагностировано нейрокогнитивное расстройство, напоминающее деменцию. 20 июня ему могло бы исполниться 83 года.
The Beach Boys — легендарная американская рок-группа, основанная в 1961 году. За свою карьеру они выпустили более 30 синглов и продали более 100 миллионов копий по всему миру. В 1988 году коллектив был принят в Зал славы рок-н-ролла, а его основатель Брайан Уилсон в 2000 году вошел в Зал славы композиторов.
Как писал сайт KP.RU, 3 июня на 89-м году жизни умер советский композитор Евгений Дога, наиболее известный вальсом из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».