Умер Брайан Уилсон, основатель рок-группы The Beach Boys

The Beach Boys — легендарная американская рок-группа, основанная в 1961 году. За свою карьеру они выпустили более 30 синглов и продали более 100 миллионов копий по всему миру. В 1988 году коллектив был принят в Зал славы рок-н-ролла, а его основатель Брайан Уилсон в 2000 году вошел в Зал славы композиторов.