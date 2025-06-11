СМИ: Главный инвестор ФК «Висла» умер, подавившись вареником

В прошлом году в Москве годовалая девочка умерла, подавившись кусочком сыра, который ей дала мама. Трагедия случилась в поселении Десеновском. Женщина была на кухне, готовила обед, рядом с ней была малышка. Мама дала дочери кусок сыра, но она подавилась и стала задыхаться.