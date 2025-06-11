СМИ: Главный инвестор ФК «Висла» умер, подавившись вареником

Главный инвестор популярного польского футбольного клуба «Висла» Томаш Кокосински умер на 43-м году жизни после того, как подавился вареником. Об этом пишут местные СМИ.
По информации источника, трагедия произошла во время ужина в одном из краковских ресторанов. Врачи в течение недели боролись за жизнь бизнесмена, но безуспешно. Кокосински умер, не приходя в сознание.
Незадолго до этого инвестор заявлял о намерении вложить более пяти миллионов долларов в клуб, который сейчас выступает во второй лиге Польши, передает GazetaKrakowskaPL.
К сожалению, подобные случаи не редкость. В апреле итальянец, проживающий в коммуне Сора, во время семейного пасхального обеда подавился куском ветчины и умер. У мужчины начались проблемы с дыханием, семья тут же вызвала скорую помощь. Однако прибывшие врачи не смогли ему помочь.
В прошлом году в Москве годовалая девочка умерла, подавившись кусочком сыра, который ей дала мама. Трагедия случилась в поселении Десеновском. Женщина была на кухне, готовила обед, рядом с ней была малышка. Мама дала дочери кусок сыра, но она подавилась и стала задыхаться.