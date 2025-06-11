В Вешенской открыли современный детский сад

Учреждение построено в новом микрорайоне, где активно возводится жилье для многодетных и молодых семей, а также для детей-сирот. В садике есть все необходимое для комфорта малышей: просторные групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната для развития малышей, кабинеты логопеда и психолога и детские площадки и прогулочные павильоны.