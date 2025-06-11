В Вешенской открыли современный детский сад

В станице Вешенской Ростовской области торжественно открыли новый современный детский сад, который сможет принять 120 малышей, включая 40 детей ясельного возраста. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Учреждение построено в новом микрорайоне, где активно возводится жилье для многодетных и молодых семей, а также для детей-сирот. В садике есть все необходимое для комфорта малышей: просторные групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната для развития малышей, кабинеты логопеда и психолога и детские площадки и прогулочные павильоны.
На строительство объекта из бюджета выделили 200 миллионов рублей. Дополнительные 22,7 миллиона рублей потратили на.
Новый детский сад смогут посещать не только маленькие жители Вешенской, но и дети из близлежащих населенных пунктов — хуторов Солонцовского и Лебяженского, а также станицы Еланской.
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