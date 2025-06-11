Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вешенской открыли современный детский сад

В станице Вешенской Ростовской области торжественно открыли новый современный детский сад.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В станице Вешенской Ростовской области торжественно открыли новый современный детский сад, который сможет принять 120 малышей, включая 40 детей ясельного возраста. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Учреждение построено в новом микрорайоне, где активно возводится жилье для многодетных и молодых семей, а также для детей-сирот. В садике есть все необходимое для комфорта малышей: просторные групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната для развития малышей, кабинеты логопеда и психолога и детские площадки и прогулочные павильоны.

На строительство объекта из бюджета выделили 200 миллионов рублей. Дополнительные 22,7 миллиона рублей потратили на.

Новый детский сад смогут посещать не только маленькие жители Вешенской, но и дети из близлежащих населенных пунктов — хуторов Солонцовского и Лебяженского, а также станицы Еланской.

Подпишись на нас в Telegram.