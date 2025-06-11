«Мощнейший драйвер мировой экономики». Что дает Беларуси присутствие в Африке, объяснил аналитик

«В этой связи нам как экспортно ориентированной стране необходимо максимальное присутствие в Африканском регионе. Дело в том, что эти высокие темпы роста должны переходить и нам. Если там высокие темпы роста, а мы будем поставлять туда свою продукцию и держать свою долю рынка, то такие темпы роста могут быть и у нас. Наши предприятия будут работать, мы сможем наращивать объемы экспорта продукции и услуг. Как результат, наши предприятия будут зарабатывать больше», — подчеркнул аналитик.