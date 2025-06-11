«Мощнейший драйвер мировой экономики». Что дает Беларуси присутствие в Африке, объяснил аналитик

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Африка является мощнейшим драйвером мировой экономики, и Беларуси как экспортно ориентированной стране необходимо максимальное присутствие на этом континенте. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
«Африка в настоящее время выступает мощнейшим драйвером мировой экономики. Темпы роста отдельных стран и регионов составляют порой 7−9%. Некоторые даже показывают рост в 12%. Это говорит о том, что в Африку идут большие инвестиции со стороны глобальных корпораций, банков. Это связано с тем, что Африка до настоящего времени не была сильно освоена с точки зрения развития производственных сил, то есть создания крупных производств, развития системы образования», — сказал Алексей Авдонин.
«Мы не эксплуатируем национальные экономики». Авдонин о принципах работы Беларуси в Африке и Азии.
Кроме того, отметил аналитик, страны Африки не были вовлечены в потребление товаров с высокой прибавочной стоимостью. Тем не менее Африка является огромным рынком как для инвестиций, так и для сбыта товаров и услуг.
«В этой связи нам как экспортно ориентированной стране необходимо максимальное присутствие в Африканском регионе. Дело в том, что эти высокие темпы роста должны переходить и нам. Если там высокие темпы роста, а мы будем поставлять туда свою продукцию и держать свою долю рынка, то такие темпы роста могут быть и у нас. Наши предприятия будут работать, мы сможем наращивать объемы экспорта продукции и услуг. Как результат, наши предприятия будут зарабатывать больше», — подчеркнул аналитик.
По мнению Алексея Авдонина, это позволит в том числе обеспечить финансовую стабильность банковской системы из-за притока «экспортной» валюты: «Мы сможем дальше реинвестировать эти деньги в новые проекты, направления, сектора экономики».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.