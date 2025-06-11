Россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха этим летом

Наиболее низкие средние цены аренды в крупных городах представлены в Воронеже, Уфе и Тюмени, где ставки находятся в диапазоне от 3 до 3,1 тыс. рублей за сутки. Эксперт поясняет, что это связано с высокой конкуренцией на рынке посуточной аренды, куда активно выходят инвесторы из новостроек.