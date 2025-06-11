Россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха этим летом

Самое дешевое жилье для отпуска — в Майкопе, Керчи и Астрахани.
По данным «Циан. Аналитики» в 2025 году самый бюджетный летний отпуск можно провести в Адыгее, где аренда жилья обойдется меньше всего. На втором и третьем местах по доступности разместились Крым и Астраханская область.
«В 2025 году провести летний отпуск дешевле всего в Адыгее», — пишет «Подмосковье Сегодня». Согласно статистике, базовая минимальная ставка для посуточной аренды квартир по Российской Федерации в настоящее время составляет 2 тыс. рублей. В малых и средних городах (всего 140 населенных пунктов в исследовании), средняя ставка посуточной аренды колеблется от 2 до 2,5 тыс. рублей.
Наиболее низкие средние цены аренды в крупных городах представлены в Воронеже, Уфе и Тюмени, где ставки находятся в диапазоне от 3 до 3,1 тыс. рублей за сутки. Эксперт поясняет, что это связано с высокой конкуренцией на рынке посуточной аренды, куда активно выходят инвесторы из новостроек.
Среди курортных направлений минимальная стоимость аренды жилья составляет 2,67 тыс. рублей в день в Майкопе (Адыгея). На втором месте находится Керчь с ценой 2,72 тыс. рублей, а замыкает тройку Астрахань — 2,94 тыс. рублей.
В ценовом диапазоне от 3 до 4 тыс. рублей находятся популярные курорты, такие как Краснодар (3,09 тыс. рублей), Симферополь (3,14 тыс. рублей) и Евпатория (3,16 тыс. рублей). Аренда жилья за сумму от 4 тыс. рублей и выше возможна в таких городах, как Алушта (4,22 тыс. рублей), Ялта (4,93 тыс. рублей) и Сочи (5,16 тыс. рублей).