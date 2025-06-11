Турецкие звезды раскрыли свое самое любимое российское блюдо: видео

В Москве на арт-футболе, где играют звезды кино и ТВ, сборная Турции сыграла со сборной Японии. Ну, а перед матчем гости из Турции пообщались с российскими журналистами. Звезда турецких сериалов Эркан Колчак раскрыл, собирается ли он стать звездой русского кинематографа. Ну и, конечно же, корреспонденты не могли не поговорить о русской кухне. Оказалось, что спортсмены турецкой сборной уже определились со своим любимым блюдом в Москве. Смотрите видео.