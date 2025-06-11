Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией

— Мы сегодня здесь, в нашем прекрасном городе Одесса. Этот красивый город является мишенью для России (…) Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и потом до границы с Молдовой и Румынией, — высказался лидер киевского режима в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Одессе, его цитирует «Газета.ru».