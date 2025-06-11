Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска якобы намерены «захватить Одессу», а затем достичь границы с Молдовой и Румынией. Об этом в среду, 11 июня, сообщило украинское издание «Страна».
— Мы сегодня здесь, в нашем прекрасном городе Одесса. Этот красивый город является мишенью для России (…) Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и потом до границы с Молдовой и Румынией, — высказался лидер киевского режима в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Одессе, его цитирует «Газета.ru».
6 июня Владимир Зеленский заявил, что российские войска якобы «готовятся к дальнейшим боевым действиям» и возможности их расширить, несмотря на переговоры с украинскими делегатами. Лидер киевского режима рассказал, что заслушал доклады по итогам визита украинских дипломатов в США, которые, по его словам, представили западным партнерам Киева якобы «подлинные намерения российского руководства».
При этом 4 июня Зеленский высказался, что дальнейшие встречи представителей России и Украины в турецком Стамбуле будут «бессодержательными», поскольку они проводятся на уровне, который якобы «дальше ничего не решает».