1504 места и шаверма в пути: как двухэтажная «Аврора» покорила Книгу рекордов. Фоторепортаж

Скоростной поезд «Аврора» попал в Книгу рекордов России.
Поезд «Аврора» установил рекорд, перевезя 1504 пассажира в 18 вагонах по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Обычный 15-вагонный вариант поезда перевозит максимум 1200 пассажиров.
РЖД организовали особые условия для комфортной перевозки рекордного числа пассажиров. В каждом вагоне работали точки питания, где гостям предлагали фирменную шаверму от бортового кафе. Новое достижение зарегистрировано в Книге рекордов России.
Стандартный вагон вмещает 104 места, бизнес-класс — 60, а купе рассчитаны на 20−30 человек. Поезд развивает скорость до 160 км/ч, преодолевая расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом за 5,5 часов.
Торжественная церемония вручения диплома состоялась на Ленинградском вокзале. Главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов лично передал награду.
Двухэтажный поезд «Аврора» вошел в Книгу рекордов России Сергей Бобылев / РИА НовостиСтандартный состав состоит из 15 вагонов с местами для 1200 пассажиров Авилов Александр / Агентство «Москва’Поезд Москва — Санкт-Петербург отправляется в путь Сергей Бобылев / РИА Новости’Аврора» может развивать скорость до 160 км/ч Авилов Александр / Агентство «Москва’Обеденный зал Авилов Александр / Агентство “Москва’Поезд состоит из двухэтажных вагонов Авилов Александр / Агентство “Москва’Индивидуальные розетки и разъемы USB для зарядки мобильных устройств Авилов Александр / Агентство “Москва’Обновленный поезд “Аврора” начал курсировать между Москвой и Петербургом с конца 2024 года Сергей Бобылев / РИА НовостиВагон-бистро Авилов Александр / Агентство “Москва’Купе Авилов Александр / Агентство “Москва’Сервировка в вагоне СВ Авилов Александр / Агентство “Москва’Душ в туалетной комнате Авилов Александр / Агентство “Москва’Туалетная комната Авилов Александр / Агентство “Москва”.