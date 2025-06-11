1504 места и шаверма в пути: как двухэтажная «Аврора» покорила Книгу рекордов. Фоторепортаж

Двухэтажный поезд «Аврора» вошел в Книгу рекордов России Сергей Бобылев / РИА НовостиСтандартный состав состоит из 15 вагонов с местами для 1200 пассажиров Авилов Александр / Агентство «Москва’Поезд Москва — Санкт-Петербург отправляется в путь Сергей Бобылев / РИА Новости’Аврора» может развивать скорость до 160 км/ч Авилов Александр / Агентство «Москва’Обеденный зал Авилов Александр / Агентство “Москва’Поезд состоит из двухэтажных вагонов Авилов Александр / Агентство “Москва’Индивидуальные розетки и разъемы USB для зарядки мобильных устройств Авилов Александр / Агентство “Москва’Обновленный поезд “Аврора” начал курсировать между Москвой и Петербургом с конца 2024 года Сергей Бобылев / РИА НовостиВагон-бистро Авилов Александр / Агентство “Москва’Купе Авилов Александр / Агентство “Москва’Сервировка в вагоне СВ Авилов Александр / Агентство “Москва’Душ в туалетной комнате Авилов Александр / Агентство “Москва’Туалетная комната Авилов Александр / Агентство “Москва”.