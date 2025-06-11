Более 2,6 школ и 90 тыс. первоклассников. Подготовку к новому учебному году обсудили на совещании в правительстве

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время совещания по вопросу о подготовке учреждений образования к 2025/2026 учебному году было обозначено, сколько школ откроют свои двери для учеников в этом году, как много среди них первоклассников, а также какие новшества предусмотрены в учреждениях образования в новом учебном году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.