Психолог предупредила о частой ошибке родителей при воспитании детей, которая может привести к трагедии

Из-за чрезмерного давления на ребенка из-за учебы у того могут возникнуть суицидальные мысли, предупредила психолог.
Чрезмерная учебная нагрузка в школе может привести к депрессивным расстройствам и проблемам с психическим здоровьем у детей. Об этом заявила детский психолог Надежда Резенова. По ее словам, постоянное давление и отсутствие личного времени негативно сказываются на состоянии школьников, настолько, что они даже могут начать думать о суициде.
«Со временем такие дети вообще перестают чего-то хотеть. Они устают постоянно куда-то двигаться, побеждать, добиваться. В результате школьники страдают от тревожных расстройств и депрессии. Ведь выгорание бывает не только у взрослых, но и у детей», — пояснила Резенова в беседе с «Ридусом». Психолог предупредила, что из-за большой нагрузки у детей даже могут появляться суицидальные мысли.
Она призвала родителей давать своим детям давать время для того, чтобы они могли просто побыть в тишине и ничего не делать. Иначе, подчеркнула специалист, дети из-за чрезмерного давления могут и вовсе перестать учиться.
Психолог подчеркнула, что современные дети лишены возможности восстановиться после учебного процесса и просто побыть в одиночестве, что увеличивает риск возникновения психоэмоционального выгорания. Она отметила, что недостаток свободного времени препятствует формированию социальных навыков и здоровых отношений в семье.
Минпросвещения также систематически работает над созданием благоприятной психологической атмосферы в школах. В ведомстве уделяют особое внимание противодействию травле. Об этом рассказал первый замглавы ведомства Александр Бугаев.