Психолог предупредила о частой ошибке родителей при воспитании детей, которая может привести к трагедии

«Со временем такие дети вообще перестают чего-то хотеть. Они устают постоянно куда-то двигаться, побеждать, добиваться. В результате школьники страдают от тревожных расстройств и депрессии. Ведь выгорание бывает не только у взрослых, но и у детей», — пояснила Резенова в беседе с «Ридусом». Психолог предупредила, что из-за большой нагрузки у детей даже могут появляться суицидальные мысли.