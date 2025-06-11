Священник рассказал, как праздновать день христианской любви

«Самое важное действие в Собор всех Святых — это посещение Божественной литургии в храме», — сообщает ОТР. Если же поход в храм невозможен, в день Собора верующие могут помолиться святым у себя дома. Важно в это время проявлять милосердие и заботу о ближних: жертвовать на благотворительность, помогать нуждающимся или совершать другие добрые дела.