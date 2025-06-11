Священник рассказал, как праздновать день христианской любви

Первый воскресный день после праздника Троицы посвящен прославлению всех святых.
В середине июня христиане отмечают праздник Собора всех Святых, что является важным событием в православной традиции. В этот день верующим рекомендуется прежде всего посетить Божественную литургию в храме, если есть такая возможность. Это главное действие праздника, которое способствует духовному единению и укреплению веры, рассказал священник Вячеслав Ланский.
«Самое важное действие в Собор всех Святых — это посещение Божественной литургии в храме», — сообщает ОТР. Если же поход в храм невозможен, в день Собора верующие могут помолиться святым у себя дома. Важно в это время проявлять милосердие и заботу о ближних: жертвовать на благотворительность, помогать нуждающимся или совершать другие добрые дела.
В этот день традиционно поздравляют друг друга со святыми именинами, выбирая для себя небесного покровителя, имя которого совпадает с именем святого. Однако не стоит ограничиваться только именем святого — верующие могут обратиться за заступничеством и к тем преподобным, чье житие особенно близко и интересно им.
Праздник Собора всех Святых также предостерегает от греховных дел, ссор и ругани. В этот день неуместны сквернословие, злоупотребление алкоголем и переедание. Святые в этот день напоминают о необходимости благочестия, любви и добрых поступков, поэтому важно воздерживаться от мирской суеты и сосредоточиться на духовных аспектах жизни.