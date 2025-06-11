Белый дом: Трамп по-прежнему открыт для диалога с Ким Чен Ыном

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп всё ещё готов к переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
«Президент по-прежнему готов к общению с Ким Чен Ыном. Он хотел бы увидеть результаты, достигнутые на саммите в Сингапуре в 2018 году», — отметила Ливитт. На просьбу прокомментировать слухи о письме от Трампа лидеру КНДР, пресс-секретарь ответила, что подробности может раскрыть только сам американский президент.
Напомним, в апреле этого года Дональд Трамп заявил, что США и КНДР поддерживают связь. Он также назвал главу КНДР Ким Чен Ына «умным парнем», с которым у него «хорошие отношения».