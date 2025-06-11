Диетолог Мойсенко рассказала, от каких продуктов летом лучше отказаться

В летнее время года люди чаще, чем обычно, сталкиваются с пищевыми и паразитарными инфекциями, особенно если выбирают непроверенные места для купания или покупают еду сомнительного качества навынос. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.