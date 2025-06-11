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В Гарвардском университете рассказали, как избавиться от пивного живота

Эксперты Гарвардского университета предложили действенную программу из двух упражнений для устранения пивного живота. Вместо стандартных приседаний они рекомендуют ягодичный мост и планку, которые дают комплексный эффект.

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Гарвард советует заниматься спортом для избавления от пивного живота.

Эксперты Гарвардского университета предложили действенную программу из двух упражнений для устранения пивного живота. Вместо стандартных приседаний они рекомендуют ягодичный мост и планку, которые дают комплексный эффект.

«Гарвардский университет рекомендовал программу из двух упражнений, чтобы “избавиться” от пивного живота и добиться проработанного живота», — сообщает pravda.ru. Ягодичный мост выполняется лежа с поднятием бедер до прямой линии, что укрепляет пресс и ягодицы.

Планка с упором на предплечья развивает мышцы кора при правильном выполнении без прогиба. Эти упражнения выполняются с фиксацией положения на 10−30 секунд для максимальной результативности.

Аэробные упражнения также помогают эффективно сжигать жир в области живота. Простые виды активности, такие как ходьба или плавание, дают лучший результат при регулярном выполнении, передает «Царьград».