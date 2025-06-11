В Гарвардском университете рассказали, как избавиться от пивного живота

«Гарвардский университет рекомендовал программу из двух упражнений, чтобы “избавиться” от пивного живота и добиться проработанного живота», — сообщает pravda.ru. Ягодичный мост выполняется лежа с поднятием бедер до прямой линии, что укрепляет пресс и ягодицы.