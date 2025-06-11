В Гарвардском университете рассказали, как избавиться от пивного живота

Гарвард советует заниматься спортом для избавления от пивного живота.
Эксперты Гарвардского университета предложили действенную программу из двух упражнений для устранения пивного живота. Вместо стандартных приседаний они рекомендуют ягодичный мост и планку, которые дают комплексный эффект.
«Гарвардский университет рекомендовал программу из двух упражнений, чтобы “избавиться” от пивного живота и добиться проработанного живота», — сообщает pravda.ru. Ягодичный мост выполняется лежа с поднятием бедер до прямой линии, что укрепляет пресс и ягодицы.
Планка с упором на предплечья развивает мышцы кора при правильном выполнении без прогиба. Эти упражнения выполняются с фиксацией положения на 10−30 секунд для максимальной результативности.
Аэробные упражнения также помогают эффективно сжигать жир в области живота. Простые виды активности, такие как ходьба или плавание, дают лучший результат при регулярном выполнении, передает «Царьград».