Кадыров подарил участнице СВО из Чечни квартиру с мебелью

«Ее мать — Зарган — служит в рядах 78-го мотострелкового полка “Север-Ахмат” Минобороны РФ, выполняет боевые задачи на территории Украины в качестве полкового связиста. Ее супруг погиб при исполнении служебного долга еще в 2005 году», — написал он.