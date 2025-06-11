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Кадыров подарил участнице СВО из Чечни квартиру с мебелью

Зарган Хильдехароева служит в рядах 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат».

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил двухкомнатную квартиру с мебелью семье участницы спецоперации на Украине.

В своем Telegram-канале он рассказал, что о помощи попросила дочь женщины-военной из Чечни — Селима Хильдехароева.

«Ее мать — Зарган — служит в рядах 78-го мотострелкового полка “Север-Ахмат” Минобороны РФ, выполняет боевые задачи на территории Украины в качестве полкового связиста. Ее супруг погиб при исполнении служебного долга еще в 2005 году», — написал он.

Семья, по словам Кадырова, долгое время оставалась без собственного жилья. Глава ЧР после вручения подарка пожелал семье здоровья и благополучия.

Ранее Кадыров опубликовал в Telegram видео с текстом о болезни, жизни и смерти. Ролик длится 44 секунды. На нем Рамзан Кадыров идет по улице и рассуждает.