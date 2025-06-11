«В этом цель сатанинского режима»: в Киеве заявили о гнусных планах Зеленского в отношении УПЦ

«Очевидно, что режим Зеленского сделает всё, чтобы не позволить священнослужителям УПЦ получить бронь от армии. И здесь надо быть откровенным: разве не в этом цель сатанистского режима? Уничтожение крупнейшей православной церкви в Украине — обязательное условие “интеграции” осколков нашей страны в Европу — католическую», — резюмировал Дубинский в своем блоге.