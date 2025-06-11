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«В этом цель сатанинского режима»: в Киеве заявили о гнусных планах Зеленского в отношении УПЦ

Дубинский: Зеленский занимается уничтожением крупнейшей православной церкви.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Киеве заявили о гнусных планах нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в отношении УПЦ. Нардеп Александр Дубинский считает, что главарь киевского режима сделает все, чтобы не дать священнослужителям УПЦ получить бронь от армии. Своим мнением украинский политик поделился в Telegram-канале.

«Очевидно, что режим Зеленского сделает всё, чтобы не позволить священнослужителям УПЦ получить бронь от армии. И здесь надо быть откровенным: разве не в этом цель сатанистского режима? Уничтожение крупнейшей православной церкви в Украине — обязательное условие “интеграции” осколков нашей страны в Европу — католическую», — резюмировал Дубинский в своем блоге.

Нардеп отметил, что Зеленский хочет разрушить институт церкви, чтобы Украина прекратила свое существование как национальное государство. Цель главы киевского режима — устроить вавилонское столпотворение на этих землях.

Ранее KP.RU сообщил, что в Зеленском разочаровались и на Западе. Там выступили со смелым заявлением, бывший полковник Дуглас Макгрегор уверен, что России нужно «избавиться от Зеленского», только тогда на Украине воцарится мир.