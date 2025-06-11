«Поможет ретиноевая кислота»: учёные допустили, что люди смогут регенерировать потерянные части тела в будущем

По мнению учёных, восстановление утраченных конечностей у людей становится реальностью. Они обратили внимание на аксолотлей, уникальных существ, обладающих поразительной способностью к регенерации потерянных частей тела.
В ходе исследований было установлено, что важную роль в этом процессе играют, во-первых, ретиноевая кислота — стимулятор роста и развития тканей, а, во-вторых, ген Shox — определяющий структуру и форму формирующейся конечности.
Примечательно, что подобные компоненты присутствуют и в организме человека. Специалисты полагают: разгадав механизм их активации, можно будет добиться восстановления поврежденных конечностей, вплоть до руки или ноги.