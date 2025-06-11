Словно после снегопада: Тюмень утонула в тополином пухе

В Тюмени выпало большое количество тополиного пуха. Видео © Telegram / ЧС Тюмень.
Жители отправляют массовые жалобы, поскольку в течение недели неоднократно появлялись случаи, когда волокна тополя на земле намеренно поджигают. Будь то дети или взрослые. Так, 9 июня, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании. Сотрудники МЧС смогли вовремя нейтрализовать пламя на площади 20 квадратных метров, не допустив перехода на здании.
Другим негативным моментом является то, очень трудно дышать. Особенно тяжело приходится аллергикам.
Ранее Life.ru сообщил, что водителям рекомендуется заранее подготовить своё транспортное средство к выпадению тополиного пуха. Например, необходимо проверить и при необходимости заменить салонный фильтр, чтобы поломки кондиционера.