Словно после снегопада: Тюмень утонула в тополином пухе

Жители отправляют массовые жалобы, поскольку в течение недели неоднократно появлялись случаи, когда волокна тополя на земле намеренно поджигают. Будь то дети или взрослые. Так, 9 июня, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании. Сотрудники МЧС смогли вовремя нейтрализовать пламя на площади 20 квадратных метров, не допустив перехода на здании.