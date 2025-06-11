Воюющий на стороне ВСУ нидерландский наемник погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб 28-летний гражданин Нидерландов, который воевал в качестве наемника в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 11 июня, сообщила местная газета Algemeen Dagblad, позднее эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел страны, не уточнив обстоятельства смерти военнослужащего.