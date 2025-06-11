В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб 28-летний гражданин Нидерландов, который воевал в качестве наемника в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 11 июня, сообщила местная газета Algemeen Dagblad, позднее эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел страны, не уточнив обстоятельства смерти военнослужащего.
По данным неназванного пророссийского военного блогера, на которого ссылается газета, голландец отправился на Украину в начале спецоперации для военной подготовки бойцов ВСУ.
— Мы можем подтвердить, что речь идет о 28-летнем голландце из провинции Утрехт, — сообщили в ведомстве.
По словам родственника погибшего военнослужащего, мужчина скончался в начале июня, но обстоятельства его смерти неизвестны, передает РИА Новости.
3 июня в районе села Демидовка Белгородской области сотрудники российских силовых структур обнаружили тело испанского военнослужащего, который, предположительно, участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск. При нем нашли документы, которые подтвердили принадлежность военного к Испании.