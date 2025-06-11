Потерявший ноги ветеран СВО установил рекорд, сдвинув вагон весом 24 тонны

Ветеран СВО сдвинул вагон и стал мировым рекордсменом. Видео © Telegram/ URA.RU.
Этот рекорд стал возможен благодаря многолетним тренировкам и упорству спортсмена, который не оставил занятия даже после серьёзных операций. Иванов — титулованный атлет, который в 2022 году был признан сильнейшим человеком Новомосковска в Тульской области. Его путь к рекорду начался, когда он добровольно отправился на СВО, где проявил не только физическую силу, но и невероятную стойкость. Несмотря на потерю ног, Евгений продолжал тренироваться и стремиться к новым достижениям.
Ранее ветеран СВО, который потерял руку, стал преподавателем. Во время одного из заданий его группа попала под массированный обстрел. Мина, взорвавшаяся под ногами, лишила бойца левой руки. Выжить ему помогли боевые товарищи, оказавшие первую помощь и эвакуировавшие раненого.