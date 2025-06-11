«Приехали восемь машин МЧС». В центре Минска пожар случился в женском отделении бани

В Минске горела общественная баня, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар произошел 11 июня на улице Богдана Хмельницкого, дом 12. Загорелась баня № 1. Как уточнили в телеграм-канале МЧС, загорание произошло в женском парильном отделении бани.
Оперативно пожар ликвидировали сотрудники МЧС. К счастью, никто не пострадал. На месте работали восемь единиц техники МЧС.
— Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в ведомстве.
Тем временем водитель сгорел при столкновении двух авто и автобуса на М-1 в Барановичском районе: «Автобус въехал в остановившуюся после ДТП Audi».
А еще МЧС сообщило, что дроны и авиация будут контролировать стихийные пляжи в Беларуси летом 2025.
И СК назвал причину пожара в Березовском районе, где погибли четыре ребенка: «Женщина скрывала, что пламя из котла вырывалось на 20 сантиметров».
Кроме того, люлька со строителями сорвалась с высоты четвертого этажа в Мачулищах: «Один рабочий погиб, второй — в реанимации».