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«Приехали восемь машин МЧС». В центре Минска пожар случился в женском отделении бани

Пожар произошел в женском отделении бани в центре Минска.

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Источник: Комсомольская правда

В Минске горела общественная баня, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел 11 июня на улице Богдана Хмельницкого, дом 12. Загорелась баня № 1. Как уточнили в телеграм-канале МЧС, загорание произошло в женском парильном отделении бани.

Оперативно пожар ликвидировали сотрудники МЧС. К счастью, никто не пострадал. На месте работали восемь единиц техники МЧС.

— Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в ведомстве.

Тем временем водитель сгорел при столкновении двух авто и автобуса на М-1 в Барановичском районе: «Автобус въехал в остановившуюся после ДТП Audi».

А еще МЧС сообщило, что дроны и авиация будут контролировать стихийные пляжи в Беларуси летом 2025.

И СК назвал причину пожара в Березовском районе, где погибли четыре ребенка: «Женщина скрывала, что пламя из котла вырывалось на 20 сантиметров».

Кроме того, люлька со строителями сорвалась с высоты четвертого этажа в Мачулищах: «Один рабочий погиб, второй — в реанимации».